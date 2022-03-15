Москва, 15 марта, 2022, 19:19 — ИА Регнум. У России есть целый комплекс мер, чтобы преодолеть последствия западных санкций. Об этом 15 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Часть санкционной продукции Россия сможет производить сама, а часть заместить аналогами из других стран, которые отказались вводить ограничения, считает эксперт.

«Не комфортно будет в переходный период. Но это не является чем-то критичным или ужасным», — сказал Хестанов.

Это касается и продукции, которую поставляли и производили компании, решившие покинуть российский рынок. В качестве примера экономист привел отрасль бытовой химии.

«Бытовая химия от нас никуда не делась — она производится внутри России и уход какого-то бренда не сильно повлияет на её цену и качество. Большая часть бытовой химии физически производилась в России. Если производитель уйдет, то на этом же оборудовании с тем же коллективом можно будет выпускать то же самое. Различие возможно только в каких-то нюансах», — отметил эксперт.