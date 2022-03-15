Появились кадры со съёмок сериала при участии The Weeknd
Вашингтон, 15 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Представлены первые снимки со съёмок американского сериала «Идол". Соответствующий пост появился на странице Cinema Updates в Twitter 15 марта.
Официальный YouTube-канал The Weeknd
The Weeknd в клипе на песню Sacrifice
Известно, что вместе с канадским музыкантом The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) в съёмочном процессе также участвует актриса Лили-Роуз Депп. Одним из создателей проекта выступает сценарист Сэм Левинсон («Эйфория").
Напомним, что дата выхода «Идола» в настоящее время неизвестна. Ожидается, что будущий сериал получит 6 эпизодов.
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