Вашингтон, 15 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Представлены первые снимки со съёмок американского сериала «‎Идол"‎. Соответствующий пост появился на странице Cinema Updates в Twitter 15 марта.

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Известно, что вместе с канадским музыкантом The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) в съёмочном процессе также участвует актриса Лили-Роуз Депп. Одним из создателей проекта выступает сценарист Сэм Левинсон («‎Эйфория"‎).

Напомним, что дата выхода «‎Идола» в настоящее время неизвестна. Ожидается, что будущий сериал получит 6 эпизодов.