Элиста, 15 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Медицинские работники Калмыкии выразили поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, приняв участие в световом флешмобе.

Екатерина Булатова ИА REGNUM У входа в «Парк Революции» в Ростове-на-Дону

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В окнах республиканского детского медицинского центра имени Манджиевой зажгли букву «Z» в поддержку Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации на Украине. Флешмоб медики поддержали в социальных сетях, выложив видео с хештегами #СвоихНеБросаем #МыВместе #ВремяПомогать #ZaПрезидента.

ИА REGNUM сообщало, что жители всех регионов России организуют флешмоб, выражающий поддержку ВС РФ, которые проводят спецоперацию на Украине. Символом спецоперации стала буква «Z».