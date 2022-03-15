Москва, , 19:03 — REGNUM Украинские вооруженные формирования используют режимы прекращения огня исключительно для восстановления боеспособности, пресекая попытки мирных жителей выйти из опасных зон, сообщил 15 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что все попытки мирных граждан уйти из опасных зон блокируются украинскими вооруженными формированиями.

«В очередной раз зафиксировано, что украинская сторона использует режимы прекращения огня для активного перемещения вооружения и военной техники, восстановления боеспособности техники, пополнения материальных запасов. При этом желания мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы в северном и восточном направлениях на территорию России попросту игнорируются, а все попытки это сделать блокируются отрядами территориальной обороны и подразделениями ВСУ», — рассказал Мизинцев.

Кроме того, украинские нацисты принуждают местное население оставаться на местах, разрешая уходить только на запад Украины или в страны Европы.

«Киевская власть, напротив, продолжает принуждать людей оставаться в своих домах и допускает эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, намеренно не оповещая гражданское население о возможности эвакуации в Российскую Федерацию», — сообщил начальник Национального центра управления обороной.

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