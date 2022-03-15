Бишкек, , 18:57 — REGNUM Правительство Киргизии попросило руководство Евразийского банка развития об отсрочке на два года выплат по кредиту, полученному на ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата ГЭС «Камбарата — 2». Об этом заявил замминистра энергетики Тилек Айталиев на заседании профильного парламентского комитета.

Кредит 401(K) 2012

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По словам высокопоставленного чиновника, соглашение с ЕАБР о предоставлении республике $110 млн (более 12,6 млрд рублей) в качестве займа на 20 лет было подписано ещё в начале 2017 года. Но вступило оно в силу только через два года — в 2019 году.

«Мы должны начать выплаты по этому кредиту с 30 марта 2022 года — то есть через пять лет после подписания договора. Теперь мы просим партнёров прописать в условиях соглашения, что кредит будет возвращаться с 2024 года», — пояснил он.

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