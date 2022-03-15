Москва, 15 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Украинские власти в очередной раз отказалась согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, сообщил 15 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Dn.npu.gov.ua Ящик с боеприпасами. Мариуполь

Исключение делается только коридорам, направленным в сторону западных границ Украины.

«Сегодня с 10 часов утра, исключительно в гуманных целях, Российская Федерация уже в двенадцатый раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают введенные «режимы тишины».

Из десяти предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали только три, но при этом, ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом вновь не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие действующей власти к собственному народу», — рассказал Мизинцев.