Москва, 15 марта, 2022, 18:49 — ИА Регнум. При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека (ЕКПЧ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Флаги стран — членов Совета Европы

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"Но не стоит опасаться, все права будут гарантированы в нашей стране обязательно и безусловно», — отметил Слуцкий.

Он заверил, что в парламентской плоскости депутаты готовы приступить к подготовке к рассмотрению законопроекта о денонсации ЕКПЧ сразу же после его внесения в Государственную думу незамедлительно.

В целом, по его словам, вина за разрушение общеевропейского гуманитарно-правового пространства теперь целиком и полностью лежит на тех, кто все эти годы последовательно нагнетал русофобскую истерию на площадках Совета Европы, кто позволил организации стать сателлитом Вашингтона и НАТО и превратиться в слепой инструмент реализации целей североатлантического доминирования.