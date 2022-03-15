Вашингтон, 15 марта 2022, 19:34 — REGNUM Представители покойного рэпера XXXTentacion (Джаcей Дуэйн Рикардо Онфрой) объявили дату премьеры документальной ленты об артисте. Соотвествующая информация появилась на странице музыканта в Instagram 15 марта.

Рэпер XXXTentacion
Рэпер XXXTentacion
U.S. Department of Corrections

Так, премьера фильма намечена на 10 июня 2022 года на стриминговом сервисе Hulu. Ожидается, что предстоящий проект раскроет подробности жизни рэпера и его пути к популярности.

Напомним, что XXXTentacion скончался в результате вооружённого нападения 18 июня 2018 года. На момент смерти музыканту было 20 лет.

Instagram — запрещённый сервис на территории РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Fivio Foreign и Quavo анонсировали совместную песню