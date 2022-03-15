Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Представители покойного рэпера XXXTentacion (Джаcей Дуэйн Рикардо Онфрой) объявили дату премьеры документальной ленты об артисте. Соотвествующая информация появилась на странице музыканта в Instagram 15 марта.

Рэпер XXXTentacion U.S. Department of Corrections

Так, премьера фильма намечена на 10 июня 2022 года на стриминговом сервисе Hulu. Ожидается, что предстоящий проект раскроет подробности жизни рэпера и его пути к популярности.

Напомним, что XXXTentacion скончался в результате вооружённого нападения 18 июня 2018 года. На момент смерти музыканту было 20 лет.

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