Москва, 15 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Засевшие в Мариуполе украинские нацисты действуют по образцу одной из концепций «третьего рейха», сообщил 15 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Dn.npu.gov.ua Ящик с боеприпасами. Мариуполь

Он пояснил, что по примеру действий германских войск на заключительном этапе Великой Отечественной войны украинские последователи нацистов пытаются сделать из Мариуполя «фестунг» (город-крепость).

«Бесчеловечность и безжалостность агонизирующих украинских неонацистов к собственному мирному населению полностью подтверждается заимствованной ими у фашистов так называемой концепции «фестунг» — «городов-крепостей». Особый трагизм такой тактики заключается в том, что нацисты создавали все условия для массового уничтожения мирных жителей, чтобы не оставить ни одного живого свидетеля своих чудовищных преступлений.

Укронационалистами были заминированы все подступы к городу, взорваны мосты, жилые кварталы Мариуполя, детские сады и школы, медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки, а самих мариупольцев использовали в качестве «живого щита». При этом под угрозой смерти всех трудоспособных жителей сгоняли на оборудование баррикад, траншей и других инженерных сооружений», — рассказал Мизинцев.

Кроме того, установлены факты разграбления украинскими нацистами торговых точек и складов, осквернения и разрушения памятников, выведения из строя систем жизнеобеспечения города.