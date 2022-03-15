Мариуполь, ДНР, 15 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Ещё 83 человека, в том числе 22 ребёнка, эвакуированы 15 марта из города Мариуполя (ДНР) силами республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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"В течение дня 15 марта с 08:00 до 18:00 мск из Мариуполя и населённых пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 83 человека, включая 22 детей», — говорится в сообщении.

Жители Мариуполя доставлены в пункт оказания помощи, развёрнутый силами МЧС республики.

Добавим, что за сутки 14 марта из Мариуполя и его пригородов эвакуированы в рамках спецоперации ВС РФ 78 человек, а из города Волновахи (ДНР) — пять человек.