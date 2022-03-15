Москва, , 19:01 — REGNUM Уход западного бизнеса и введение жестких санкций может помочь России отстроить собственный «Рай на Земле», однако этого не получится достичь при постоянной оглядке на западные страны, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас много пишут, что санкции, уход из России западного бизнеса и разрыв горизонтальных связей — это национализм или даже расизм. Я здесь вижу другое.

Снова и снова из-под толщи истории и культуры прорываются протуберанцы основы нашей цивилизации — библейских мифов. Запад, с его протестантской этикой и неминуемым упрощением ветхозаветных сюжетов, соткан из этой религиозной материи немного не так, как Восток. С точки зрения Запада, Россию изгоняют из Рая.

Русский Адам позволил себе вкусить запретный плод, посмел не только нарушить определённый хозяином западного рая порядок вещей, но и посягнул на то, что хозяин считал по праву своим — военное решение конфликтов.

Вьетнам, Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия… бомбежки и оккупации этих стран были решением американского всевышнего, и обитатели рая должны были принять это как должное. Но для них нечто подобное было и остаётся строго непозволительным.

Теперь Россия изгнана из западного «рая», по канону ей предстоит сделать попытку построить собственный рай на Земле. Это может и не получиться, но это совершенно точно не получится, если вместо того, чтобы строить, всё время стучаться в запертые ворота и проситься обратно. Да и зачем туда стремиться? Мы видели эту дорогу, знаем, куда она ведёт. Там рай для 5% и разные версии ада для всех остальных», — отметил Третьяков.

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