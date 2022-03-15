Тюмень, 15 марта, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Тюменскую область самостоятельно прибыли 55 беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также с Украины. В том числе 16 детей, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Прибывшие граждане ока что разместились у родственников. Они приехали в города Тюмень, Тобольск, и в Тюменский, Сладковский, Казанский, Аромашевский районы.

Социальные службы региона оказывают им всестороннюю помощь. Для прибывших из республик Донбасса и с Украины на базе региональной службы 122 открыта телефонная горячая линия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область готова принять 1,6 тысячи организованно эвакуированных мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик, а также Украины. Для них подготовили места проживания в отелях и гостиницах — всего 16 пунктов.