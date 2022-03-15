София, , 18:22 — REGNUM Общее число переселенцев с Украины, прибывших на территорию Болгарии с 24 февраля нынешнего года, составило 81 145 человек. Об этом, со ссылкой на болгарское МВД, сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, абсолютное большинство указанных лиц размещено в пунктах временного пребывания, а также санаториях, монастырях и частных домах. При этом официально о предоставлении убежища и соответствующего статуса беженцев попросили лишь 267 человек.

«Мы готовы оказать украинцам всю необходимую помощь, однако для этого нужно их принципиальное согласие», — говорится в документе управления пограничной полиции Болгарии.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении принять на болгарской территории до 100 тысяч граждан Украины. Им гарантированы ежемесячные социальные выплаты, а также право на работу.

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