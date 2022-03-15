Приштина, , 19:31 — REGNUM Правительство сепаратистского Косово вместе с представителями стран ЕС и США, пытается найти решение для организации на территории Косово президентских и парламентских выборов в Сербии, намеченных на 3 апреля. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти 15 марта.

Альбин Курти Facebook.com/vetevendosje

По словам Курти, любое решение, которое будет принято по этому вопросу, не должно быть направленным против «государственности Косово».

«Мы озвучили нашу позицию и считаем, что, с одной стороны, мы не должны препятствовать косовским сербам, которые имеют гражданство Косово и Сербии, желающим голосовать на сербских выборах. Но с другой стороны нас обязывает конституция и законы Косово», — процитировало слова Курти издание «Косово онлайн».

Напомним, что правительство Альбина Курти ранее заявило о том, что организация голосования на сербских выборах на территории Косово и Метохии недопустима.

С Курти 15 марта встретился советник Госдепа США Дерек Шолет. Во время переговоров американский чиновник подчеркнул важность проведения сербских выборов 3 апреля в том числе и на территории Косово.