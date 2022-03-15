Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Из Центра международных гуманитарных связей Санкт-Петербурга в Белгородскую область отправилась фура с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили 15 марта в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса

Сбор помощи беженцам был запущен в конце февраля по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова. Идея сбора гуманитарной помощи была поддержана многими сообществами, социально ответственным бизнесом, политическими партиями и простыми петербуржцами. За это время собрали около 37 тонн груза. В него вошли продукты питания, предметы личной гигиены, детские товары и одежда для взрослых.

«Сегодня в Белгородскую область направили первую часть собранной гуманитарной помощи — это 20 тонн. В ближайшие дни планируется отправка второй партии и далее эта работа будет продолжена с учетом потребностей пострадавших», — заявил заместитель председателя комитета по социальной политике Петербурга Александр Любимов.

Машину с гуманитарной помощью сопровождает творческий подарок от петербургский детей на лобовом стекле. Им стало послание с надписью «Санкт-Петербург своих не бросает».

Напомним, в Петербурге работают несколько пунктов приёма гуманитарной помощи для беженцев. Её сбор будет осуществляться до тех пор, пока не отпадёт такая необходимость.