Челябинск, 15 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Челябинской области в пункте временного размещения поселилась первая семья из Донбасса. Эту информацию сообщила журналистам глава областного минсоцотношений Ирина Буторина.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По её словам, всего в «ячейке общества» насчитывается три человека. Они прибыли на Урал накануне и им оперативно предоставили жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе создали более 20 пунктов временного размещения. В область прибыли уже 155 беженцев. Они в основном разместились у знакомых и родственников.