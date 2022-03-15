Чебоксары скорбят вместе с ДНР
Чебоксары, 15 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В столице Чувашии жители приносят цветы временному мемориалу памяти погибших в Донецке. Площадка скорби установлена на площади Республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.
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Чебоксарцы скорбят вместе с Донбассом, где 15 марта объявлено Днём траура из-за ракетного удара украинских военных по мирным жителям Донецка. К временному мемориалу памяти погибших чебоксарцы приносят цветы, зажигают свечи. В их числе — руководство города.
Глава Чебоксар Олег Кортунов совместно с депутатами городского собрания также возложил цветы «в память о погибших солдатах, в том числе уроженцах Чувашии, в ходе спецоперации России по оказанию помощи народным республикам Донбасса».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта ракета «Точка-У», начинённая кассетным зарядом, была сбита на низкой высоте в центре Донецка. Сработала одна кассета — в результате десятки человек погибли, в том числе один ребёнок. Кроме того, по последним данным минздрава ДНР, число пострадавших от удара достигло 37 человек. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, причастные к запуску ракеты, уже установлены пофамильно. 15 марта в ДНР объявлено Днём траура.