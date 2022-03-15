Москва, , 18:27 — REGNUM Введённые странами Запада санкции против РФ не способствуют прекращению боевых действий на Украине, а помогают США распространить санкционные меры на Китай, подстёгивая к постепенному возврату к биполярной экономике образца Холодной войны. Такой комментарий актуальный ситуации в глобальной экономике дал заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Холодная война. Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Западные санкции не помогают Украине. Они помогают только США. В Вашингтоне сидят не дураки, американским аналитикам неплохо известен и русский менталитет, и настроения в российском обществе.

Есть ли реальный шанс «раскачки» общества с помощью санкций? В условиях начального этапа боевых действий его в России быть не может: большинство поддерживает спецоперацию. Можно ли заставить российскую власть остановить спецоперацию ради отмены санкций? Любой, кто представляет себе психологический портрет совестско-российского руководителя, понимает, что такой вариант исключён: шантажом у нас дела не решаются.

Наоборот, чем более тотальными и абсурдными будут официальные санкции и ограничения в рамках флешмоба «отмены» России, тем больше будет злорадно ожесточаться большинство россиян по отношению к Западу, тем искреннее будет поддержка спецоперации. И тем меньше останется у российского руководства причин соблюдать хоть какие-то прежние правила политической игры. Если терять уже нечего, если противник исчерпал арсенал «наказаний», то и руки развязаны.

Возникает вопрос: если западные санкции не способствуют прекращению боевых действий на Украине, не ведут к развалу России, то зачем же они? Ответ: они нужны, чтобы создать Железный занавес 2.0. Да, конечно, поначалу занавес штука затратная: бензин дорожает и никель надо где-то найти, но в стратегическом плане это бесценный феномен. Если ты проигрываешь в экономической гонке, просто создай свою лигу и соревнуйся только с тем, кто слабее.

Конечно, США проигрывают не России. Они проигрывают Китаю. На КНР и рассчитан новый Железный занавес — это трёхходовка: ввод санкций против России, отказ КНР подчиниться санкциям, распространение части санкций на Китай. Итог — постепенный возврат к биполярной экономике образца Холодной войны, с поправками на технологии и криптовалюты », — отметил Третьяков.

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