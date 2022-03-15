Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Кристен Стюарт заявила, что хотела бы исполнить одну из ролей в новом фильме ужасов серии «Крик». Интервью с актрисой было опубликовано 15 марта на сайте журнала Slant.

Цитата из к/ф «Крик». реж Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 2022. США «Крик»

Звезда «Сумерек» рассказала, что некоторое время назад общалась с Нив Кэмпбелл, охарактеризовав встречу как «очень приятную». Стюарт также сказала, что недавно посмотрела «Крик» и отметила, что ей очень нравится подход Уэса Крэйвена к созданию картин.

«Это фильм типа киноботаника. Это не просто проходное кино. Это прекрасный фильм. Его так тяжело смотреть», — сказала Стюарт, добавив, что картина кажется ей «очень, очень интенсивной».

Напомним, премьера фильма ужасов «Крик» состоялась 13 января 2022 года. В качестве режиссёров проекта выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, в 2019 году снявшие картину «Я иду искать».