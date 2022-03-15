Ярославль, 15 марта, 2022, 18:49 — ИА Регнум. 15 марта в ходе заседания регионального оперативного штаба по стабилизации социально-экономически ситуации врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал о мерах поддержки экономики региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В первую очередь была сформирована «финансовая подушка» — резервы на непредвиденные расходы. Ещё Михаил Евраев подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности и поддержки пекарен. Для этого в области создадут региональный зерновой фон в объёме 3 тысяч тонн. Это должно удержать цены на муку и хлебобулочные изделия. Ещё одна мера — кредиты для промышленности и сельхозпредприятий на пополнение оборотных средств в размере до 5 миллионов рублей на полгода по 5 процентов при условии софинансирования. На эти цели выделено 200 миллионов рублей.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Пополнение оборотных средств — это одна из ключевых мер поддержки предприятий. Потому что это позволяет пополнить и фонд оплаты труда, и получить средства на закупку материалов, комплектующих, сырья/ Важно, что средства могут предоставляться незамедлительно при условии выполнения обязательств по софинансированию», — отметил Михаил Евраев.

Сохранятся и льготные ставки на ранее заключённые лизинговые договоры, а также на новые — 6 процентов на отечественное оборудование, 8 процентов на зарубежное. Исключение составит лишь техника из недружественных стран. На одного заёмщика выделят до 200 миллионов рублей сроком до трёх лет. Помогут и ярославским фермерам в закупке племенного скота — технику и оборудование будут отдавать в лизинг под 2,4 процента на срок до 5 лет.