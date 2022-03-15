В спецоперации на Украине погиб сын замгубернатора НАО
Нарьян-Мар, 15 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В спецоперации на Украине погиб 23-летний сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Георгий Додуров.
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«Георгий был заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. 6 марта колонна его роты попала под артиллерийский удар, сам Георгий получил смертельные ранения», — сообщили в СКР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил Додурова ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Как сообщало ИА REGNUM, отец погибшего на Украине тюменца поддерживает спецоперацию войск России.