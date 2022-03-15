Оренбург, 15 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве адвокатом 15 млн рублей. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба областного надзорного ведомства.

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Адвокату инкриминировали преступление по части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, с 26 июля по 30 августа 2021 года юрист проинформировал своего подзащитного о наличии у него возможности решить с правоохранителями вопрос о возврате изъятого в рамках расследования иного уголовного дела вычислительного оборудования, предназначенного для майнинга криптовалюты. Для реализации своих возможностей он попросил 15 млн рублей — якобы для передачи должностным лицам в качестве взятки.

Довести преступный умысел адвокат не смог. Он был задержан с поличным при получении фальшивых денег. В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого на сумму около 2 млн рублей наложен арест.