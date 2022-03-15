Челябинск, 15 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Челябинская область приняла уже 155 беженцев с территории Донбасса. Об этом сообщила журналистам региональный министр социальных отношений Ирина Буторина.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По её словам, все они прибыли своим ходом. В основном люди разместились у родственников и знакомых.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ДНР и ЛНР началась 18 февраля. Этому предшествовала активизация обстрелов со стороны Украины.