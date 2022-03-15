Ставрополь, 15 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Казаки Ставропольского края приняли участие в танцевальном марафоне #Россия_Мы, который проходит в эти дни в субъектах Северного Кавказа. Видео с выступлением записал Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».

Наталья Кажан ИА REGNUM Казаки

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Артисты приняли эстафету от своих коллег из Кабардино-Балкарии — Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» и Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария». Те, в свою очередь поддержали танцоров Республики Адыгеи.

«Танцевальный марафон #Zанаших #ЗаПрезидента #Россия_Мы проходит на Северном Кавказе. Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» присоединился к акции», — передает ГТРК «Ставрополье».

Запущенный в Ростовской области марафон в поддержку единства многонациональной России стартовал 11 марта и его лейтмотивом стали слова президента РФ Владимира Путина о том, что он считает себя «лакцем, дагестанцем, чеченцем, ингушом…» — представителем любой национальности могучего и сильного народа России, когда узнает о том, какие подвиги совершают их представители во имя Родины.

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