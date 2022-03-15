Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга сегодня могут в последний раз дистанционно открыть или закрыть больничный лист в связи с заболеванием ОРВИ, с 16 марта эта возможность будет уже недоступна, предупреждает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Паспорт, полис, больничный лист Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«С 16 марта больничный можно открыть и закрыть лишь после очного осмотра у врача. Такие сроки установил Минздрав РФ для всех регионов РФ», — пояснил в комздраве.

Напомним, возможность открыть и закрыть больничный лист через официальный интернет-портал «Здоровье петербуржца» у горожан появилась в «пятую» волну пандемии, когда из-за высокой нагрузки на амбулаторное звено заболевшим приходилось по несколько суток дожидаться врача или самостоятельно идти и стоять в очереди, чтобы получить заветный документ. Однако в начале февраля Минздрав выпустил приказ №57н, облегчающий работу медиков.

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