Тамбов, 15 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Врио главы Тамбовской области Максим Егоров встретился с семьями беженцев из Донбасса, которые размещении в санатории в Мичуринском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

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Руководитель Тамбовщины побывал в санатории имени Калинина в Мичуринском районе, где размещена часть беженцев — 133 человека. Всего мичуринский санаторий принял 36 семей с детьми, все они из разных населённых пунктов.

Максим Егоров пообщался с гражданами Донбасса, осмотрел условия проживания, проверил организацию медицинской помощи, детям передал игрушки, настольные игры и сладости. Беженцы рассказали о ситуации в Донбассе и о том, как они выбирались.

«Мы просидели 12 дней в подвале. Потом пришли солдаты ДНР и стали нас выводить. Сюда добрались нормально, приняли нас хорошо, сейчас занимаемся бытовыми вопросами, оформляем документы в центре занятости и школе», — рассказала одна из семей, которая приехала в Россию с семилетним ребёнком.

Они также сообщили, что волнуются и переживают за «близких, которые там остались, связи с ними пока нет».

Светлана Горячева, приехавшая с шестилетней дочкой из Горловки Донецкой области, рассказала, что там уже давно привыкли «к постоянным бомбёжкам»:

«У нас там давно все гремит… Вывезли нас сначала в Таганрог, там просидели три дня, сейчас обустраиваемся тут. Домой пока не хочется».

Новые жильцы санатория поблагодарили руководителя региона за тёплый приём, подчеркнув, что чувствуют здесь внимание и заботу. Максим Егоров отметил, что в Тамбовской области живут неравнодушные к чужой беде люди.

«Вы находитесь на территории Мичуринского района, прекрасного и чистого. В санатории хорошая медицинская составляющая, сможете поправить здесь здоровье. Моя жена родом из-под Луганска, поэтому искренне переживаю за все. Наш край — это земля неравнодушных людей. Будем помогать и дальше. Самое главное, чтобы у детей на лицах были улыбки», — сказал Максим Егоров.

Напомним, что ранее в Тамбовскую область прибыли 344 жителя Донецкой и Луганской народных республик. Их поселили в четырёх пунктах временного размещения. Беженцы прошли медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Беженцы с травмами, положительным тестом на COVID-19 или имеющие хронические заболевания получают необходимую помощь.

Власти подчёркивают, что все беженцы обеспечены предметами первой необходимости, питанием, идёт работа по оформлению карт для получения социальных выплат. Специалисты регионального госюрбюро проводят бесплатные правовые консультации. Выстроено межведомственное взаимодействие всех структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тамбовской области прошли два автопробега в поддержку российской армии, которая принимает участие в спецоперации на Украине.