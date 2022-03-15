Белград, , 18:06 — REGNUM Сербия любой ценой сохранит мир в балканском регионе. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 15 марта в интервью боснийским СМИ.

Пшеница Agrobk.ru

По словам Вучича, «в мире уже слишком много сумасшествия, так что любое проявление сумасшествия на Балканах было бы уже слишком».

При этом Вучич подчернил, что Сербия сделает все, чтобы обеспечить достаточное количество пшеницы не только для собственных нужд, но и для того, чтобы помочь соседям.

«У нас, конечно, достаточно пшеницы для обеспечения нужд Сербии. И более чем достаточно, но не надо говорить, что нам хватит, если нашим соседям не хватает. Что касается этого, Сербия будет открытой. Мы уже получили первые запросы из Албании и стараемся ответить на них. Но если вы скажете, что в Сербии будет хлеб, а в Боснии и Герцеговине не будет, это значит, что и в Сербии не будет», — рассказал Вучич изданию Dnevni avaz.

По словам сербского лидера, проблема заключается в том, что Украина и Россия запретили экспорт пшеницы и кукурузы, а это вторая и четвертая страны по производству этих сельскохозяйственных культур.

«Кризис будет сильный, не только по этому вопросу, но и по многим другим. Ситуация не успокоится, наоборот, еще усугубится, так что мы вынуждены сотрудничать друг с другом и помогать друг другу по всем вопросам. Сербия готова к переговорам, мы посмотрим, как мы можем выйти на встречу (соседним странам — ИА REGNUM). Кто-то упоминал 15 000 тонн, теперь уже больше, но это количество в любом случае пойдет в Боснию и Герцеговину», — отметил Вучич.

Напомним, что ранее страны Западных Балкан заявили о временном введению запрета на экспорт пшеницы из-за кризиса вокруг Украины.