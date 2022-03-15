Стамбул, Турция, 15 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. 32-летний украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий, покинувший санкт-петербургский «Зенит» 2 марта 2022 года на правах свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Ярослав Ракицкий, Роман Зобнин

Как сообщает журналист Ягиза Сабунчоглу, в подписании Ракицкого заинтересован «Истанбул Башакшехир».

В текущем сезоне украинский защитник принял участие в 23-х матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 28 января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.