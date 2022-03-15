Киев, , 17:56 — REGNUM Киеву надо вступить в новый «оборонный союз», в составе которого обязательно должна быть страна, имеющая ядерное оружие, заявил 15 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он рассказал радиостанции НВ. Его заявление также цитируется на странице СНБО в Facebook.

По словам Данилова, на сегодняшний день такой ядерной страной является Британия.

«Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания», — заявил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин начала военной операции на Украине стали попытки Киева обзавестись ядерным оружием.

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