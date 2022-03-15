Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Изображение для светопроекции поэта Даниила Хармса будет выбрано на основе предложений жителей Санкт-Петербурга. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Елена Молчанова ИА REGNUM Изображение Даниила Хармса на фасаде дома в Петербурге (граффити)

Световые изображения в честь писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса появятся на фасаде дома по адресу ул. Маяковского, дом 11. Эта проекция станет красивой альтернативой для граффити, размещенного на стенах дома.

Предложения петербуржцев будут принимать в комитете на протяжении 30 дней. Свои варианты любой желающий может направить в формате рисунка или изображения, сопроводив комментариями. Письма будут приниматься на почте projection@kga.gov.spb.ru с 15 марта по 15 апреля 2022 года.

При этом действуют определённые требования к присылаемым изображением. Это в первую очередь непосредственная связь с творчеством поэта, его личностью и биографией. Также среди требований — хорошее качество и контрастность.

Из предложенных вариантов наиболее подходящие изображения выберет профильная комиссия во главе с заместителем председателя комитета Алексеем Моором. В выборе примут участие и другие эксперты. Отметим, что такая световая проекция может появиться в Петербурге уже в мае 2022 года.