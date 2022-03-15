Нью-Йорк, США, , 17:45 — REGNUM Ситуацию в мире Россия и Китай рассматривают схожим образом, заявил 15 марта журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Un.org

Об этом он рассказал отвечая на вопрос журналистов о поддержке со стороны Китая военной спецоперации России на Украине.

Небензя подчеркнул, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами.

«Мы стратегические партнеры с Китаем. Мы смотрим на мир и ситуацию в нем схожим образом», — сказал российский дипломат.

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