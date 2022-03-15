15 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что нужно признать, что Украина станет членом Североатлантического альянса.

Оксана Переможенко, , 18:01 — REGNUM Нужно признать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Об этом 15 марта заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече лидеров государств, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force), проходившей онлайн.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», — приводит его слова РИА Новости.

Заявление Зеленского обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко, а также на странице украинского журналиста и блогера Анатолия Шария в социальной сети Twitter. Многие участники обсуждения указали на то, что это ранее было понятно. Люди также задались вопросом, неужели нужно было доводить ситуацию до того, чтоб Россия была вынуждена начать специальную операцию на Украине.

«Да неужели прозрел», — написал Рома.

«Поздно», — пишет Пётр П.

«Я не очень стесняюсь спросить. А что, для этого надо было довести ситуацию до боевых действий? Боже, ну почему они такие идиоты? Или предатели интересов страны», — не выдержала Galina.

«Нужно признать, что уже и практически как такового государства не будет больше!» — отметил Виталий С.

«Надо же… до клоуна дошло… А теперь разгребать его стремление в НАТО весь мир хрен знает сколько будет», — прокомментировал новость «В».

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Ведь это знали все давным-давно!.. Что же натворили?» — не выдержал A.B.

«Капитан очевидность… Теперь Конституцию менять придется?» — задался вопросом Юрий К.

«Не поздно ли признавать?» — задалась вопросом Виктория.

«Это не первое его заявление относительно НАТО, но он продолжает колотить ногой в двери…» — отметил Александр.

«А почему раньше нельзя было это признать?» — спросил Igor B.

«Это было понятно ещё с 2014 года. Только Петя [Порошенко] на этом «красиво» играл», — пишет Sergey M.

«Здравомыслящим украинцам это было очевидно всегда. Наконец-то и власть это признала», — добавила Valeria.

«Завтра может быть диаметрально противоположенное заявление, это нормально», — отреагировала Кate B.

«Придётся переписывать конституцию…» — пишет «Тоталитарный режим стирки».

«Идиоты! Ноль дипломатии! Ноль политграмотности, ноль любви к народу Украины. Ограбили и обесчестили собственный народ…» — отметил Dіmitri K.

«Актёр, он и есть актёр. Потешный президент из Зеленского получился. Впрочем, у режиссёра из-за лужи по-другому не получалось никогда», — написал Dmitri.

«Теперь остаётся два «Д» (вероятно речь о «демилитаризации» и «денацификации» — О. П.)», — отреагировал Артемий.

«А зачем дразнил [Россию]? Кому хотел понравиться? Похвалили?» — недоумевает «терменатор нэмо».

«А понять это до 24 февраля никак нельзя было?.. Скажи это 23-го, добавь, что с Донбассом сами договоримся, и всё, можно было предотвратить весь этот п*****… Но нельзя было — сразу бы «отсутствующие» в стране нацики выпнули бы из кресла президента…» — пишет Владимир.

«Владимир Зеленский признал, что Украина не войдёт в НАТО. Страна услышала все заявления партнёров. Дошло только тогда, когда ситуация стала безвыходной. Разве стоило до этого доводить?» — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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