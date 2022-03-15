Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Американские рэп-музыканты Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) и Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) сделали анонс совместной композиции. Соответствующая информация появилась на странице Fivio Foreign в Instagram 15 марта.

Fivio Foreign Скриншот YouTube

Известно, что новая работа, получившая название Magic City, будет опубликована 18 марта. Также ожидается, что выход трека будет дополнен видеоклипом.

Ранее Fivio Foreign объявил о переносе даты выхода дебютного альбома. Теперь премьера пластинки B.I.B.L.E. намечена на 8 апреля 2022 года.

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