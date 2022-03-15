Вашингтон, 15 марта 2022, 18:03 — REGNUM Американские рэп-музыканты Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) и Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) сделали анонс совместной композиции. Соответствующая информация появилась на странице Fivio Foreign в Instagram 15 марта.
Известно, что новая работа, получившая название Magic City, будет опубликована 18 марта. Также ожидается, что выход трека будет дополнен видеоклипом.
Ранее Fivio Foreign объявил о переносе даты выхода дебютного альбома. Теперь премьера пластинки B.I.B.L.E. намечена на 8 апреля 2022 года.
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