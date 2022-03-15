Мадрид, 15 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, руководство мадридского «Реала» намерено предложить 21-летнему вингеру сборной Бразилии Винисиусу Жуниоры новый контракт после завершения текущего сезона.

Agencia de Noticias ANDES Винисиус Жуниор

Текущее соглашение бразильца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 26-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 6 (2+4) очков по системе гол+пас.

Винисиус выступает за «Реал» с 12 июля 2018 года после перехода из бразильского клуба «Фламенго» за 45 миллионов евро.