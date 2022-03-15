Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Деятельность Международного консультативного совета Эрмитажа, основанного 28 лет назад под эгидой ЮНЕСКО, приостанавливается на неопределённый срок. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе государственного музея.

Пресс-служба Эрмитажа Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа

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Как рассказали в Эрмитаже, консультативный совет был создан в 1994 году под эгидой ЮНЕСКО (специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры). На протяжений 28 лет он был инструментом развития сотрудничества между Эрмитажем и международным музейным сообществом и содействия укреплению мира и безопасности через культурный обмен.

«Члены Совета единогласно проголосовали за приостановку своей работы до особого распоряжения. Консультативный совет выражает надежду на возможность возобновления своей важной совместной работы с Эрмитажем в будущем», — говорится в сообщении.

Отметим, что в совет входили и входят действующие и бывшие директора важнейших музеев мира и известные организаторы межмузейного сотрудничества. Совет собирался ежегодно в августе для совместного обсуждения вопросов международных аспектов музейной жизни.

«Я искренне благодарен всем членам Международного консультативного совета за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием, и которое помогло Эрмитажу стать важным и успешным в новых для него «джунглях» современной музейной жизни. Совет был одним из важных мостов, соединявший сразу многие культурные институции и традиции», — подытожил глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Фонд Эрмитажа в Великобритании (HFUK) приостанавливает всю свою деятельность из-за специальной операции России на территории Украины. По этой же причине была отменена выставка русского авангарда в центре «Эрмитаж Амстердам» в Нидерландах. Также Эрмитаж Петербурга отозвал картины из фонда музея, представленные на выставке в Милане (Италия).