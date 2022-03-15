Лос-Анджелес, США, , 17:35 — REGNUM Marvel выложила в сеть первый полноценный трейлер будущего мини-сериала «Мисс Марвел», главную роль в котором исполнит Иман Веллани. Ролик был опубликован 15 марта на YouTube-канале киностудии.

Marvel Marvel Studios

Зрителям показали сцены из будущего шоу, в которых Камала Хан (Веллани), являющаяся большой поклонницей Капитана Марвел, обнаруживает у себя суперспособности. С этого момента девушка учится пользоваться своей силой.

Для справки: премьера сериала «Мисс Марвел» состоится 8 июня 2022 года на сайте потокового сервиса Disney Plus. В основу шоу легла серия комиксов, созданная Саной Аманат, Стефаном Уокером, Дж. Уиллоу Уилсон и Адрианом Альфоной.

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