Киев, 15 марта 2022, 17:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных «партнеров» нарастить объемы военной помощи, особенно боевых самолётов.
Такое заявление он сделал 15 марта, выступая по видеосвязи на встрече глав государств «Объединенного экспедиционного корпуса», в который входят Британия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.
Зеленский сказал о том, что «все знают, что нам жизненно необходимо сегодня — самолеты». По его словам, «без ваших усилий было бы сложно».
«Объем, который вы даете… на неделю мы используем за 20 часов», — сказал украинский президент.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Минобороны России, ВВС и ПВО Украины уничтожены более чем на 50%, уже не представляют из себя единых систем и проявляют лишь эпизодическую активность.
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