Киев, , 17:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных «партнеров» нарастить объемы военной помощи, особенно боевых самолётов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал 15 марта, выступая по видеосвязи на встрече глав государств «Объединенного экспедиционного корпуса», в который входят Британия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.

Зеленский сказал о том, что «все знают, что нам жизненно необходимо сегодня — самолеты». По его словам, «без ваших усилий было бы сложно».

«Объем, который вы даете… на неделю мы используем за 20 часов», — сказал украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Минобороны России, ВВС и ПВО Украины уничтожены более чем на 50%, уже не представляют из себя единых систем и проявляют лишь эпизодическую активность.

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