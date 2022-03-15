Зеленский клянчит у Запада оружие и самолёты — «нам нужно ещё»
Киев, 15 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных «партнеров» нарастить объемы военной помощи, особенно боевых самолётов.
Такое заявление он сделал 15 марта, выступая по видеосвязи на встрече глав государств «Объединенного экспедиционного корпуса», в который входят Британия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.
Зеленский сказал о том, что «все знают, что нам жизненно необходимо сегодня — самолеты». По его словам, «без ваших усилий было бы сложно».
«Объем, который вы даете… на неделю мы используем за 20 часов», — сказал украинский президент.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Минобороны России, ВВС и ПВО Украины уничтожены более чем на 50%, уже не представляют из себя единых систем и проявляют лишь эпизодическую активность.