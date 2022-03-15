Киев, 15 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных «партнеров» нарастить объемы военной помощи, особенно боевых самолётов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такое заявление он сделал 15 марта, выступая по видеосвязи на встрече глав государств «Объединенного экспедиционного корпуса», в который входят Британия, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.

Зеленский сказал о том, что «все знают, что нам жизненно необходимо сегодня — самолеты». По его словам, «без ваших усилий было бы сложно».

«Объем, который вы даете… на неделю мы используем за 20 часов», — сказал украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Минобороны России, ВВС и ПВО Украины уничтожены более чем на 50%, уже не представляют из себя единых систем и проявляют лишь эпизодическую активность.