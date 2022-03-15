Вулвергемптон, Великобритания, 15 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш входит в сферу интересов каталонской «Барселоны». Об этом 15 марта сообщило издание Beteve.

«Барселона»

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта. Трансфер Невеша оценивается более чем в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Рубен Невеш принял участие в тридцати матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также полузащитник сборной Португалии получил одиннадцать желтых карточек.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 8 июля 2017 года после перехода из португальского клуба «Порту» за 17,9 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.