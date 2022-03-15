Замдиректора челябинского учреждения заподозрили в мошенничестве на 5 млн
Златоуст, Челябинская область, 15 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области заместитель директора местного муниципального учреждения подозревается в мошенничестве на сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Уголовное дело
По данным следствия, он похитил деньги в 2020 году и распорядился ими по своему усмотрению. Преступление выявили сотрудники ФСБ.
Сейчас по этому делу идут необходимые следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.