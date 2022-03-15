Златоуст, Челябинская область, 15 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области заместитель директора местного муниципального учреждения подозревается в мошенничестве на сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным следствия, он похитил деньги в 2020 году и распорядился ими по своему усмотрению. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Сейчас по этому делу идут необходимые следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.