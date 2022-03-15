Калуга, , 18:04 — REGNUM Новое подразделение — студенческое техническое управление, где с апреля 2022 года смогут работать студенты калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, будет создано в структуре Калужского турбинного завода (КТЗ). Техническое управление расположится на территории предприятия, что позволит студентам решать практические производственные задачи и участвовать в процессе выполнения конкретных заказов завода. Об этом 15 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Руководителем студенческого техуправления назначен начальник технического управления завода Андрей Грабарев. Под его наставничеством будет работать первая группа студентов бакалавриата, которые решили попробовать свои силы в выбранной профессии. Работа в студенческом техническом управлении оплачиваемая. В случае отличных результатов студенты смогут рассчитывать на дальнейшее трудоустройство в штат завода. Создание студенческого управления стало возможным благодаря подписанному партнерскому соглашению вуза и предприятия. Ранее КТЗ открыло студенческое конструкторское бюро на базе филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в Калуге.

«Для Калужского турбинного завода это хорошая возможность заранее подготовить квалифицированные, знающие специфику предприятия, кадры. Для студентов такое сотрудничество всегда способ начать зарабатывать самостоятельно и определиться с дальнейшим направлением карьеры. В этом году мы уже обсуждаем вопросы трудоустройства выпускников студенческого конструкторского бюро. Уверена, что и в случае со студенческим ТУ мы получим такой же синергетический эффект», — отметила директор завода по персоналу Татьяна Витебская.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области открыто первое студенческое конструкторское бюро