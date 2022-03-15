Волгоград, , 17:32 — REGNUM Новую технику вручили 15 марта сотрудникам региональной противопожарной службы и огнеборцам МЧС Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Техника МЧС Https://www.volgograd.ru/

На площадке у стадиона «Волгоград Арена» развернули межведомственный штаб тактико-специальных учений — отрабатывались алгоритмы взаимодействий при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка и предстоящего пожароопасного сезона. В режиме реального времени на связь со штабом выходили районные подразделения. По словам губернатора Андрея Бочарова, техника готова в полном объёме, власти «удовлетворены группировкой противопожарных сил». В течение 2022 года все подразделения региональной противопожарной службы перейдут на областное финансирование. Это позволит снять нагрузку с местных бюджетов и повысить уровень оперативной готовности.

«В этом году планируем открыть в регионе ещё 15 дополнительных пожарных постов и досрочно, уже до конца текущего года, довести уровень прикрытия территории Волгоградской области от огня до 100%», — отметил губернатор.

Спасатели получили ключи от новых пожарных машин высокой проходимости, автолестниц и автоцистерн, в общей сложности 22 единиц спецтехники.

Межведомственные учения проходят в Волгоградской области на регулярной основе с 2014 года. С 2013 года в регионе вдвое увеличено количество подразделений противопожарной службы.