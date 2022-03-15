Бишкек, , 17:28 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 15 марта.

Садыр Жапаров President.kg

«Ваша уверенная победа подтверждает высокий уровень доверия туркменского народа Вам. Убежден, что под Вашим руководством братская Туркмения добьется больших успехов на пути своего развития», — говорится в поздравительном послании.

Также киргизский президент выразил надежду на то, что партнерство между Киргизией и Туркменией, и связи двух республик в рамках международных организаций продолжится.

«Приглашаю Вас посетить Киргизию с официальным визитом в любое удобное время», — подытожил Садыр Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, 15 марта ЦИК Туркмении сообщил о том, что победу на президентских выборах в Туркмении одержал сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова — вице-премьер-министр Сердар Бердымухамедов.

По официальным данным туркменского центризбиркома, его кандидатуру поддержали 72,97% избирателей, участвовавших в голосовании.