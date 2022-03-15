Бишкек, 15 марта 2022, 17:28 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 15 марта.
«Ваша уверенная победа подтверждает высокий уровень доверия туркменского народа Вам. Убежден, что под Вашим руководством братская Туркмения добьется больших успехов на пути своего развития», — говорится в поздравительном послании.
Также киргизский президент выразил надежду на то, что партнерство между Киргизией и Туркменией, и связи двух республик в рамках международных организаций продолжится.
«Приглашаю Вас посетить Киргизию с официальным визитом в любое удобное время», — подытожил Садыр Жапаров.
ИА REGNUM напоминает, 15 марта ЦИК Туркмении сообщил о том, что победу на президентских выборах в Туркмении одержал сын действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова — вице-премьер-министр Сердар Бердымухамедов.
По официальным данным туркменского центризбиркома, его кандидатуру поддержали 72,97% избирателей, участвовавших в голосовании.