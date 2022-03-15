Вашингтон, 15 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Американская сеть торговых центров Walmart в текущем финансовом году планирует нанять пять тысяч новых технических специалистов со всего мира, сообщает 14 марта Reuters.

(сс) Walmart Corporate Магазин Walmart в США

Техническое подразделение компании Walmart Global Tech среди прочего ищет специалистов по кибербезопасности и анализу данных, а также менеджеров по продуктам.

Помимо этого отдел Walmart Global Tech построит два новых технологических центра в Торонто и Атланте, в результате чего их общее число достигнет шестнадцати.

Как сообщало ИА REGNUM, гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок.