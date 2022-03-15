Милан, Италия, , 17:27 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье перейдет в каталонскую «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента. Как сообщает издание Diario Sport, стороны уже согласовали условия контракта.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в 29-ти матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую и одну красную карточки.

Кессье выступает за «Милан» с 1 июля 2017 года после перехода из «Аталанты» на правах аренды. Через два года «россонери» выкупили полузащитника за 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.