Мурманск, , 17:27 — REGNUM Жители Мурманской области собрали для жителей Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи, сообщает «Мурманский Вестник».

Гуманитарная помощь Defenseimagery.mil

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Сегодня из столицы Заполярья отправился первый грузовик с гумпомощью. На его борту — одежда, бытовая химия, памперсы, игрушки для детей. Вторая машина поставит в Донбасс 20 тонн свежемороженой рыбы.

«Свыше 100 тонн гуманитарной помощи — основное, что сейчас надо, это продукты — предоставил Северный флот», — сказала руководитель регионального отделения «Единой России» Эвелина Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, «Красный крест» собрал свыше 500 тонн помощи собрано для беженцев из Донбасса.