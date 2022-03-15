Тимашевский район, Краснодарский край, , 17:27 — REGNUM Осваивать новые профессии предложил оставшимся без работы блогерам глава города Тимашевска Краснодарского края Николай Панин. Об этом он 15 марта сообщил в своём телеграм-канале.

Дворник Цитата из к /ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

«Так как вы все остались без работы, предлагаю вам взяться за ум. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству. В общем, заняться, наконец, делом», — обратился Панин к блогерам.

«Мусор вывозят, убирают и подметают. Комфортная среда развивается, строятся социальные и спортивные объекты, тротуары и дороги. Вакансий много, но везде нужно работать физически (не языком)», — уточнил позже Панин.

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