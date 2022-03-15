Кострома, 15 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Государственные медицинские организации Костромской области, оказывающие услуги по платному ПЦР-тестированию на COVID-19, снизили цены на 37%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

В конце февраля Федеральная антимонопольная служба направила в департамент новую методику расчёта, в соответствии с которой предельная стоимость тестов с самостоятельным взятием биоматериала из носоглотки составила 1063 рубля. Та же услуга, но с помощью медика была оценена в 1387 рублей. Новые правила начали действовать с 1 марта 2022 года. До этого предельная стоимость тестов составляла 1600 рублей и 2200 рублей соответственно.

В стоимость проведения лабораторного исследования закладываются затраты на оплату труда медиков, амортизацию оборудования, реагенты, средства индивидуальной защиты и рентабельность. Возможность платного ПЦР тестирования в госучреждениях имеют жители всех муниципальных образований региона.