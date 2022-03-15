Петрозаводск, , 17:36 — REGNUM Верховный суд Республики Карелия оставил без изменений приговор Юрию Дмитриеву, осужденному к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное преступление в отношении ребенка. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года суд признал Дмитриева виновным в совершении сексуального насилия над несовершеннолетней приёмной дочерью и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

В сентябре того же года Верховный суд Карелии пересмотрел ранее вынесенное решение и увеличил назначенный срок до 13 лет, в то время как гособвинение просило 15 лет колонии. А в декабре 2021 года Петрозаводский городской суд по совокупности преступлений приговорил главу отделения центра «Мемориал» (НКО, признанная в РФ иностранным агентом) Юрия Дмитриева к 15 годам колонии. Этот приговор был обжалован.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия, рассмотрев апелляционные жалобы, определила оставить приговор без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в кассационном порядке», — сообщила пресс-служба суда.

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