Москва, 15 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Санкции введены британскими властями в отношении главреда ИА REGNUMМодеста Колерова «в рамках срочной процедуры».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Модест Колеров

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В заявлении британской стороны сказано, что Модест Колеров «подпадает под предписание о замораживании активов и запрете на выезд» в королевство «в соответствии с положением о санкциях в отношении России 2019 года».

Уточняется, что чёрный список, в который также включён ряд российских официальных лиц, пополнен «в рамках срочной процедуры». Его цель, как заявлено, ограничить действия, подрывающие, по оценкам Лондона, или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Британская сторона подчёркивает, что целью санкций, вводимых против граждан России в рамках вышеуказанного «положения о санкциях», является намерение вынудить российскую сторону прекратить дестабилизировать Украину и подрывать её территориальную целостность.

Комментируя введение очередных санкций, Модест Колеров заявил:

«Я рад быть врагом нашему врагу».

Напомним, в конце февраля Модест Колеров был включён в санкционный список ЕС. В чёрный список были добавлены Брюсселем те, кто поддержал признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Персонально в отношении главреда ИА REGNUM Брюссель принял меры за его однозначную позицию в отношении нацистской власти на Украине, которую Колеров высказывал множество раз.